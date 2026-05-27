



Штормовое предупреждение из-за ожидающихся ливней с грозой, градом и сильным ветром объявили в Волгоградской области.

- Сегодня с 14:00 и до конца суток, а также завтра, 28 мая, в отдельных районах Волгоградской области пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20-25 м/с, - сообщили метеорологи.

Стихия обрушилась на регион еще накануне. Дождь с мощным ветром пытался нарушить планы выпускников, однако празднование Последнего звонка в городе и области все же состоялось.

Отметим, что вместе с осадками в Волгоградскую область пришло и ощутимое похолодание. После по-летнему знойных выходных температура воздуха опустилась практически на 10 градусов.

