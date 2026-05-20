550 «умных» счетчиков экономят электроэнергию волгоградцам





Потребителям Волгоградской области установили 555 «умных» счетчиков в первом квартале 2026 года. По данным компании Россети Юг, всего в пяти регионах ЮФО за этот период смонтировали 3,6 тысячи приборов.





Все ИПУ отечественного производства и устанавливаются электросетевой организацией бесплатно. При их использовании потребитель имеет возможность в режиме реального времени получать информацию о графике энергопотребления и его объемах, контролировать качество оказываемых услуг и управлять расходами по оплате электроснабжения, используя дифференцированные тарифы.В результате установки интеллектуальных приборов удалось сэкономить 11,6 млн кВтч. Экономический эффект от эксплуатации современного оборудования составил 60,7 млн рублей.