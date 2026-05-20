Мобильные офисы ФНС откроют в Суровикино, Чернышковском и Волгограде





В Волгоградской области специалисты налоговой службы продолжают оказывать выездные консультации населения в рамках работы мобильных офисов. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФНС России по региону, в начале июня работа офисов будет организована в Суровикино, Чернышковском и в Волгограде.

– Выезды мобильных офисов – это удобная форма взаимодействия с налогоплательщиками, которая дает возможность жителям отдаленных населенных пунктов без личного посещения инспекции получить ответы на интересующие их вопросы по налогообложению. Участие в данных мероприятиях позволит гражданам без личного посещения инспекции получить ответы на вопросы по налогу на доходы физических лиц, по уплате имущественных налогов физических лиц и НДФЛ, о порядке получения налоговых льгот и вычетов, о налоге на профессиональный доход, о введении с 2026 года единого документа учета, – напоминают в Управлении ФНС по Волгоградской области.

4 июня мобильные офисы ФНС будут работать:

Суровикино – с 11-00 до 13-00 – на базе отдела МФЦ по адресу Мкр. 2-й, д. 4:,

Чернышковский – с 13-30 до 15-30 – на базе отдела МФЦ по адресу ул. Советская, д. 33.

5 июня консультации и помощь специалистов налоговой смогут получить жители Волгограда – в этот день мобильный офис будет работать на территории ТРЦ «Пирамида» (ул. Краснознаменская, 9) с 13-00 до 16-00.

Специалисты инспекции при необходимости проверят наличие задолженности по налогам и предоставят квитанции для её уплаты. Кроме того, посетителей мобильных офисов проинформируют о возможностях электронных сервисов ФНС России, всем желающим предоставят доступ к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» .