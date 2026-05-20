Александр Локшин: «Главное – объяснить человеку риск»





В Волгограде Александр Локшин стал лучшим уполномоченным по охране труда на ВгАЗе по итогам II этапа конкурса областной организации Горно-металлургического профсоюза России за 2025 год. За этой победой – более 30 лет работы на предприятии и большой практический опыт, который сегодня помогает ему заниматься вопросами безопасности сотрудников.

На ВгАЗ Александр Юрьевич пришел еще в 1994 году мастером смены по капитальному ремонту электролизеров. Позже работал начальником участка, бригадиром смены, а сейчас трудится на участке по ремонту оборудования и совмещает работу с обязанностями уполномоченного по охране труда.

Уполномоченным по охране труда Александр Юрьевич стал в 2023 году. Главным в своей работе считает принципиальность и постоянный диалог с людьми.

– Я стараюсь все объяснять. Важно, чтобы человек понимал, к чему могут привести неправильные действия на производстве. Инструкции по охране труда ведь не просто так написаны – как говорится, они написаны кровью на основе реальных происшествий и несчастных случаев, – говорит Александр Локшин.

Особое внимание уполномоченный уделяет работе с грузоподъемными механизмами. По его словам, даже небольшая ошибка при перемещении груза может привести к серьезным последствиям, поэтому сотрудников важно постоянно инструктировать и учить заранее видеть риски.

Коллеги отмечают, что Александра Юрьевича на заводе ценят за опыт, ответственность и умение спокойно объяснять людям важность соблюдения правил безопасности. Для него главная задача – предупредить опасные ситуации и сохранить здоровье людей.

Отметим, что на Волгоградском алюминиевом заводе вопросам безопасности всегда уделяли особое внимание. Сотрудники предприятия регулярно проходят обучение, внедряются инструменты по выявлению и предотвращению рисков, повышается культура безопасности на производстве. Такой подход к заботе о людях и условиям работы был заложен более 20 лет назад основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска и остается одним из ключевых принципов работы компании.

Фото предоставлено пресс-службой предприятия.



