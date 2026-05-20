Волгоградстат оценил объем коммунального хозяйства региона





В Волгоградстате опубликовали данные о коммунальном хозяйстве региона, включая водо- и теплоснабжение, а также о водоотведении по итогам 2025 года.

По данным ведомства, на конец 2025 года в Волгоградской области одиночное протяжение водопроводных сооружений составило 11,9 тыс. км, в том числе уличной водопроводной сети – 7,8 тыс. км, водоводов – 2,2 тыс. км, внутриквартальной и внутридворовой сети – 1,9 тыс. км.



Общий объем водоснабжения потребителей составил 165,8 млн кубометров. Из этого объема 96,2 млн кубометров поставлено населению, а 9,6 млн кубометров – организациям, финансируемым из бюджета.



Одиночное протяжение канализационных сооружений на конец 2025 года достигло 3 тыс. км, в том числе уличной канализационной сети – 1,2 тыс. км, главных коллекторов – 0,9 тыс. км, внутриквартальной и внутридворовой сети – 0,9 тыс. км.



В 2025 году по канализационным сетям отведено 109,7 млн кубометров сточных вод. Из этого объема 81,4 млн кубометров приходилось на стоки от населения, а 7,7 млн кубометров – от организаций, финансируемых из бюджета. Объем сточных вод, прошедших через очистные сооружения, составил 137,4 млн кубометров.



Что касается теплового хозяйства, то в прошлом году потребители получили 7461,7 тысяч Гкал тепловой энергии. А протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении достигла 2263,4 километров.



