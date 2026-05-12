Копия монумента «Перекуем мечи на орала» со склада может переехать в центр Волгограда

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

«Мечтали дойти до Берлина»: как актриса Гуля Королёва отправилась на фронт и ценой жизни взяла свою «четвертую высоту»

 Дмитрий Песков: СВО может остановиться в любой момент
Специальная военная операция на Украине может завершиться в любой момент, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, для этого Киеву необходимо принять ответственное решение. ...
 Рост продаж препаратов от импотенции зафиксирован на юге России
В Ростовской области специалисты зафиксировали рост продаж препаратов для лечения эректильной дисфункции. Как сообщает Привет-Ростов ссылкой на данные исследовательского агентства, по итогам 2025 года в Ростовском регионе было продано...
Копия монумента «Перекуем мечи на орала» со склада может переехать в центр Волгограда

В Волгограде авторская копия скульптуры «Перекуем мечи на орала» Евгения Вучетича в скором времени может быть установлена в центральной части города – в сквере им. Симбирцева или в Парке Победы. Об этом ИА «Высота 102» в ответ на редакционный запрос сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Волгограда. 

Напомним, что копию скульптуры Евгений Вучетич в свое время подарил заводу «Газоаппарат». На протяжении нескольких десятилетий монумент располагался на ул. Новодвинской – у проходных предприятия. Однако, в декабре 2023 года завод снесли, а его территорию отдали под застройку жилого комплекса. Как итог – скульптуре в новых реалиях попросту уже не было места. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», изваяние «Перекуем мечи на орала» отправили на склад, а муниципалитет инициировал мероприятия, необходимые для приема скульптуры в муниципальную собственность. В итоге городские службы получили правовые основания для содержания и реставрации монумента.


Спустя почти два года – в ноябре 2025-го – власти заговорили о том, что скульптурная композиция будет установлена на проспекте Жукова в Дзержинском районе. Новым «домом» для подарка Вучетича должна была стать бульварная зона вдоль проспекта. Как сообщили на минувшей неделе читатели ИА «Высота 102», напротив бывшего кинотеатра «Экран» построили постамент. Вот только скульптуры на нем так жители и не дождались. 

– Обещали, что скульптуру поставят здесь, на проспекте Жукова, не позднее 31 декабря 2025 года. Однако, вот уже май 2026-го, а ее как не было, так и нет. Постамент есть, вполне добротный, правда, и засиженный голубями, а скульптуры нет, – сообщили волгоградцы. – Наши отцы и мы сами работали на «Газоаппарате» всю жизнь. «Перекуем мечи на орала» – для нас это символ целой эпохи. Почему же это достояние не возвращают жителям города?  И вообще - все ли в порядке со скульптурой?


(Прим.ред.: интересно, что на новой версии таблички к монументу нет информации о том, почему Вучетич решил подарить его заводу. А ведь это была благодарность скульптора заводчанам за содействие в создании мемориального комплекса на Мамаевом кургане) 


Данный вопрос редакция ИА «Высота 102» направила в администрацию Волгограда. В ответ в профильном департаменте сообщили, что несмотря не ранее озвученные планы, вопрос с местом установки скульптуры окончательно не решен.

– Рассматривается более 10 локаций, где может быть установлен объект. Консультации с представителями профессионального сообщества архитекторов показали, что превалирует мнение об установке объекта в пределах исторического центра Волгограда, на благоустроенной территории, вблизи транспортных артерий города. Среди рассматриваемых вариантов сквер им. Симбирцева, Парк Победы, пешеходная зона на проспекте им. Маршала Жукова и ряд других, – сообщили в профильном подразделении мэрии.

Еще один вариант – бульвар на пересечении улиц Профсоюзной и Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе. 

– Здесь уже начались работы по обновлению пешеходной зоны, запланирована высадка декоративных зеленых насаждений. Вблизи улицы Профсоюзной расположены профильные вузы: институт искусства и культуры, институт архитектуры и строительства ВолгГТУ. Как только будет принято окончательное решение о месте установки объекта, комитет по информационной политике расскажет об этом на информационных ресурсах администрации Волгограда, – заключили специалисты департамента. 


Что касается постамента на ул. Новодвинской, который сохраняется до сих пор, то его власти Волгограда обещают снести, так как никакой художественной ценности он не представляет. 

А вот вопрос об использовании постамента на пешеходной территории по проспекту им. Маршала Жукова, который был уже возведен, пока окончательно не решен. 

Общество 12.05.2026 21:41
