



В городе Волжском Волгоградской области сегодня, 12 мая, на территории школы № 24 состоялась линейка «Вахта памяти», посвященная годовщине гибели оперативного сотрудника УФСБ России майора Олега Уракова. Как сообщает ИА «Высота 102», уроженец Свердловска погиб 12 мая 2003 года в ходе проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики.

Участие в памятном мероприятии приняли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области, члены Совета ветеранов Управления, а также руководство и учащиеся образовательного учреждения.

– Олег Ураков родился 6 декабря 1971 год в Свердловске, а школу оканчивал в Волжском. У 1992 году окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище с отличием, после чего служил в должности командира взвода Качинского высшего военного авиационного училища летчиков в Волгограде. С августа 1995-го проходил военную службу в органах безопасности. Служил на оперативных должностях в УФСБ России по Волгоградской области, – вспоминают сегодня служебный путь коллеги волгоградские чекисты.

В 2002 году способного перспективного офицера Олега Уракова направили в служебную командировку в Чечню. Неоднократно он участвовал в спецоперациях по освобождению заложников, изъятию оружия и боеприпасов. В апреле 2003-го в составе оперативно-боевой группы участвовал в проведении специального мероприятия в одном из селений Чеченской Республики. При следовании в пункт постоянной дислокации автомобиль с сотрудниками попал в засаду боевиков и подвергся интенсивному обстрелу из автоматов и гранатометов. Во многом именно благодаря самоотверженным действиям Уракова атаку бандитов удалось отбить и предотвратить гибель сотрудников.





12 мая 2003 года в непосредственной близости от здания отдела в Надтеречном районе УФСБ России по Чеченской Республике боевики взорвали начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль. В результате диверсионно-террористического акта офицер получил ранение, несовместимое с жизнью.

За мужество и отвагу, проявленную при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации Олег Валентинович Ураков награжден орденом Мужества (посмертно). В 2007 году Приказом ФСБ России офицер зачислен навечно в списки Управления ФСБ России по Волгоградской области.

Сегодня, 12 мая, представители УФСБ посетили класс, в котором расположена Парта Героя имени майора Уракова, пообщались со школьниками и почтили память героя, самоотверженно выполнявшего свой воинский долг.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области