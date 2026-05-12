Полиция Волгограда проверяет сообщения СМИ о стрельбе возле школы





В Волгограде полиция проверит опубликованную в СМИ информацию о стрельбе возле школы №5 в Краснооктябрьском районе. Со ссылкой на очевидцев журналисты сообщают, что в инциденте якобы участвовала группа подростков, а один из выстрелов был направлен в школьника.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что впервые узнали о стрельбе из социальных сетей.

– В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками Управления МВД России по городу Волгограду была выявлена публикация, информирующих о инциденте, произошедшем возле школы №5 в Краснооктябрьском районе. В настоящий момент инспекторы отдела по делам несовершеннолетних городской полиции устанавливают несовершеннолетних с целью дачи правовой оценки произошедшего, – говорится в официальном сообщении Главка.

О том, поступали ли какие-либо заявления в отдел полиции, не сообщается. Вероятно, очевидцы, сообщившие о происшествии в соцсетях, этим и ограничились.