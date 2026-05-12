



В Волгоградской области до конца недели ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений – от гроз со штормовым ветром до вызванных жарой природных пожаров. Краткосрочный прогноз на ближайшие три дня опубликовали специалисты Волгоградского ЦГМС.

Так, по данным волгоградских синоптиков, вечер 12 мая для отдельных районов Волгоградской области может выдаться беспокойным – синоптики не исключают до конца суток гроз, града и усиления ветра до 25 метров в секунду.

В ночь на 13 мая в регионе возможны и кратковременные дожди, и грозы. При грозах порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. При непогоде температура воздуха ночью опустится в отдельных районах до +7 градусов, а днем 13-го прогреется по югу области до +28 градусов. В этот же день в северо-восточных и в отдельных юго-западных районах Волгоградской области ожидается высокая пожароопасность - 4 класс (НЯ).

14 мая в Волгоградской области утром и днем ожидают кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южной четверти 4-9 м/с, местами порывы 9-14 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем – от +24 до +29 градусов. Аналогичная картина ожидается и 15 мая.