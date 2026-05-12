



Прописавшиеся во дворах Волгограда и Волжского автомобили могут перейти в муниципальную собственность. Перед этим бесхозный автомобиль увезут на штрафстоянку, а спустя три месяца окончательно решат его дальнейшую судьбу.

– При обнаружении автомобилей с признаками бесхозности на лобовых стеклах оставляется требование убрать их или привести в порядок в течение 15 дней, – рассказали в пресс-службе администрации Волжского. – Если собственник никак не реагирует на этот призыв, машину эвакуируют на спецстоянку. Там она находится три месяца – забрать свою собственность горожане могут, оплатив эвакуацию и хранение.





Если за три месяца «потеряшка» на колесах так и не воссоединится со своим владельцем, автомобилю вынесут окончательный «приговор» - бесхозный! После этого его передадут в собственность муниципалитета.

– Только с начала мая в Волжском обнаружили десять подобных машин, – отметили в мэрии города-спутника. – Среди брошенных автомобилей больше всего старых ВАЗов. Но были не только они. Местные жители назвали адреса дворов, в которых долгое время стоят Renault, Mitsubishi, Volkswagen и «Соболь».





Подчеркнем, что данное правило работает во всех городах России. При этом обращение в администрацию – единственный способ сдвинуть с места машину, вставшую на улице мертвым грузом.

– Возможный путь решения этой проблемы – обращение в департамент, который отвечает за безопасность жизнедеятельности, – комментирует адвокат, доцент кафедры уголовного права и процесса ВолГУ Николай Висков. – Самостоятельно эвакуировать чужой автомобиль или даже пытаться сдвинуть его с места запрещено.

