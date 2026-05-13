



Специалисты Роспотребнадзора назвали регионы, в которых повышен риск заражения клещевым энцефалитом. Несмотря на то, что Волгоградская область не попала в этот список, накануне сезона летних путешествий горожанам все же советуют сделать прививку.

В Центральном федеральном округе безрадостная перспектива заражения существует в:

• Ивановской области;

• Костромской области;

• Московской области;

• Тверской области;

• Ярославской области.

В Северо-Западном федеральном округе зараженные клещи могут подстерегать горожан в следующих регионах:

• Архангельская область;

• Вологодская область;

• Калининградская область;

• Республика Карелия;

• Республика Коми;

• Ленинградская область;

• Новгородская область;

• Псковская область;

• Санкт-Петербург.

В Южном и Северо-Кавказском федеральном округах от клещевого энцефалита следует привиться жителям

• Республики Крым;

• Севастополя.

В Приволжском федеральном округе эндемичными называют следующие регионы:

• Кировская область;

• Нижегородская область;

• Оренбургская область;

• Пермский край;

• Республика Башкортостан;

• Республика Марий Эл;

• Республика Татарстан;

• Самарская область;

• Удмуртская Республика;

• Ульяновская область.

В Уральском федеральном округе серьезными неприятностями может обернуться встреча с клещами, живущими в:

• Курганской области;

• Свердловской области;

• Тюменской области;

• Ханты-Мансийском автономном округе;

• Челябинской области.

В Сибирском федеральном округе специалисты Роспотребнадзора выделяют следующие регионы:

• Республика Алтай;

• Алтайский край;

• Иркутская область;

• Кемеровская область;

• Красноярский край;

• Новосибирская область;

• Омская область;

• Томская область;

• Республика Тыва;

• Республика Хакасия.

В Дальневосточном федеральном округе эндемичными считаются территории:

• Амурская область;

• Республика Бурятия;

• Забайкальский край;

• Еврейская автономная область;

• Приморский край;

• Республика Саха (Якутия);

• Сахалинская область;

• Хабаровский край.

В надзорном ведомстве отмечают, что чаще всего клещи кусают жителей Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской, Самарской областей, также горожан из Алтайского и Краснодарского краев и Республики Алтай.

Фото сгенерировано с помощью ИИ