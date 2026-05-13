Специалисты Роспотребнадзора назвали регионы, в которых повышен риск заражения клещевым энцефалитом. Несмотря на то, что Волгоградская область не попала в этот список, накануне сезона летних путешествий горожанам все же советуют сделать прививку.
В Центральном федеральном округе безрадостная перспектива заражения существует в:
• Ивановской области;
• Костромской области;
• Московской области;
• Тверской области;
• Ярославской области.
В Северо-Западном федеральном округе зараженные клещи могут подстерегать горожан в следующих регионах:
• Архангельская область;
• Вологодская область;
• Калининградская область;
• Республика Карелия;
• Республика Коми;
• Ленинградская область;
• Новгородская область;
• Псковская область;
• Санкт-Петербург.
В Южном и Северо-Кавказском федеральном округах от клещевого энцефалита следует привиться жителям
• Республики Крым;
• Севастополя.
В Приволжском федеральном округе эндемичными называют следующие регионы:
• Кировская область;
• Нижегородская область;
• Оренбургская область;
• Пермский край;
• Республика Башкортостан;
• Республика Марий Эл;
• Республика Татарстан;
• Самарская область;
• Удмуртская Республика;
• Ульяновская область.
В Уральском федеральном округе серьезными неприятностями может обернуться встреча с клещами, живущими в:
• Курганской области;
• Свердловской области;
• Тюменской области;
• Ханты-Мансийском автономном округе;
• Челябинской области.
В Сибирском федеральном округе специалисты Роспотребнадзора выделяют следующие регионы:
• Республика Алтай;
• Алтайский край;
• Иркутская область;
• Кемеровская область;
• Красноярский край;
• Новосибирская область;
• Омская область;
• Томская область;
• Республика Тыва;
• Республика Хакасия.
В Дальневосточном федеральном округе эндемичными считаются территории:
• Амурская область;
• Республика Бурятия;
• Забайкальский край;
• Еврейская автономная область;
• Приморский край;
• Республика Саха (Якутия);
• Сахалинская область;
• Хабаровский край.
В надзорном ведомстве отмечают, что чаще всего клещи кусают жителей Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской, Самарской областей, также горожан из Алтайского и Краснодарского краев и Республики Алтай.
Фото сгенерировано с помощью ИИ