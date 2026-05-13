О новой мощной вспышке на Солнце предупредили специалисты





Новая сильная вспышка на Солнце может произойти уже сегодня, 13 мая. По мнению экспертов, с большой долей вероятности она случится напротив Земли.

- По поведению область, кстати, очень похожа на легендарную группу 4274 середины ноября прошлого года, которая тоже производила тогда сильные выбросы плазмы при каждой вспышке. По расположению на Солнце обе группы тоже совпадают. Может, действительно реинкарнация, - рассуждают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Отметим, что прежний мощный взрыв произошел 10 мая. Тогда специалисты сообщали, что последствия вспышки не коснутся Земли.

- Вау, вот это взрыв! – писали тогда специалисты. – Землю пока не заденет, но уже через два дня эта группа пятен войдет в зону влияния на Землю.

Несмотря на не самые радостные прогнозы, метеозависимым волгоградцам не стоит хвататься за голову. Ближайшие геомагнитные возмущения случатся лишь к пятнице, 15 мая. До этого горожане, остро реагирующие на любые изменения геомагнитной обстановки, не ощутят никаких неприятных симптомов.

