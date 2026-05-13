Минобороны: над территориями России уничтожили 286 украинских дронов





Украинские беспилотники сбили сегодняшней ночью над 15 регионами страны. Волгоградскую область ночные удары не коснулись.

Под удар дронов ВСУ попали Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская и Ростовская области. Смертоносные летательные аппараты летели также в Тамбовскую, Ярославскую, Орловскую, Тульскую, Калужскую, Рязанскую и соседнюю с Волгоградской Астраханскую области.

Неспокойной сегодняшняя ночь выдалась и для жителей Краснодарского края, Республик Калмыкия и Крым. Всего же над атакованными территориями страны дежурные расчеты ПВО уничтожили 286 БПЛА самолетного типа.

В Волгоградской области, напомним, режим беспилотной опасности действовал более семи часов. О том, что угроза беспилотной атаки окончательно ликвидирована, горожанам сообщили сегодня в 7:17.

