Студентам вузов МЧС дадут отсрочку от призыва





Студенты вузов МЧС России получат право на отсрочку от армии. Соответствующий указ подписал накануне президент России Владимир Путин.

Отсрочку от призыва на военную службу предоставят не более 200 курсантам-очникам в год. При этом студенты должны поступить в вуз сразу после окончания колледжа по тому же профилю.

МЧС России обязали отправить список учащихся в течение месяца с даты их зачисления. О том, что студент порвал все отношения с вузом, ведомство должно сообщить в течение трех дней со дня отчисления.

Напомним, что в 2026 году на военную службу призовут 261 тысячу человек. При этом по новым правилам призыв в армию идет не только осенью и весной, а круглогодично.

