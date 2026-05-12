Ситуацию с половодьем оценили в волгоградском управлении МЧС





В Волгограде специалисты регионального ГУ МЧС России оценили паводковую ситуацию в регионе. Как передает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальное сообщение, первый этап весеннего половодья в Волгоградской области пройден успешно и без чрезвычайных ситуаций.

– Весеннее половодье на территории Волгоградской области проходит в два этапа. Для контроля гидрологической обстановки в ходе весеннего половодья 2026 года на территории региона был организован в круглосуточном режиме мониторинг развития паводковой ситуации. Максимальные уровни воды были в пределах нормы. Первый этап весеннего половодья завершён, подтоплений не зафиксировано, – сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

На втором этапе, уточняют специалисты, обусловленном сбросом воды через Волгоградский гидроузел, согласно данным с гидропостов на нижней Волге уровни воды до неблагоприятных отметок не доходят.

– Межведомственной рабочей группой осуществляется оперативное регулирование уровней сбросов. Угроза затопления населенных пунктов в настоящий момент отсутствует. Гидрологическая обстановка стабильная, – говорится в официальном сообщении.

Напомним, что в Волгоградской области с выходных отмечаются сильные ливни и грозы. В Иловлинском районе Волгоградской области в результате разлива реки временно было заблокировано по автодороге. Видео с бушующей стихией местные жители поделились в социальных сетях.