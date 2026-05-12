



Жители Волгоградской области сняли на видео последствия непогоды, обрушившейся на регион в минувшие выходные. Видеокадрами, на которых – заваленные градом улицы станицы Усть-Хоперская, поделились читатели ИА «Высота 102».





Как уточняют станичники, осадки в виде града выпали в станице Серафимовичского района в субботу, 10 мая. Вдоль обочин буквально выросли сугробы из ледяных зерен. В результате ливня, кроме того, часть улиц в станице оказались затоплены – на видео также запечатлен стоящий в воде по самую «макушку» ВАЗ.

Примечательно, что даже при таких, печальных для садоводов условиях, автор видео комментирует пейзажи с долей иронии:

– Так что, мама, у нас все хорошо с рассадой! Даже не переживай!

Напомним, что в Иловлинском районе Волгоградской области в минувшие выходные из-за ливней с грозами оказался заблокирован проезд по одной из дорог – без транспортного сообщения на время остались несколько хуторов.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области 12 мая сообщили, что, несмотря на непогоду и обильные осадки, весенний паводок в регионе проходит под контролем и без ЧС.

Видео: читатели ИА «Высота 102»