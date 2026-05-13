Маршруты сразу четырех трамваев временно изменили в Волгограде





Границы движения и без того сокращенных трамвайных маршрутов изменили в Волгограде сегодняшним утром.

Сбой, объясняемый сотрудниками «ЭлетроТранспорта Плюс» техническими причинами, скорректировал маршруты трамваев № 5, 7, 10 и 12.

Пассажиры трамвая № 5 доедут сегодня от остановки Радомская до конечной станции «Школа № 36».

Волгоградцы, традиционно ждущие с утра маршрут № 7, доберутся от остановки «Улица Ким» до «Школы № 36». А вот трамваи № 10 и 12 временно двигаются от «Детского центра» до «Школы № 36».

Напомним, что из-за реконструкции трамвайных путей в Жилгородке в Дзержинском районе изменили маршруты популярных трамваев. Подробнее обо всем рассказали в отдельном материале.

