Волгоградцам рассказали о радиационном штиле на территории региона





В региональном комитете природы подвели итоги мониторинга радиационной обстановки на территории Волгоградской области в апреле 2026 года. По данным специалистов, на текущий момент волгоградцы находятся в полной безопасности.

- По данным автоматизированных постов системы наблюдения за радиационной обстановкой на территории Волгоградской области, в апреле измеряемые радиационные параметры не превышали естественного радиационного фона и имели значения от 0,09 до 0,15 мкЗв/час, - уточнили эксперты.

Отметим, круглосуточный мониторинг данных в регионе осуществляется с помощью автоматизированного оборудования. Специальные станции установлены в 12 населённых пунктах Волгоградской области. Семь из них функционируют на территории Волгограда.

Фото из архива ИА «Высота 102»