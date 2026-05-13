



Пять рейсов на фоне объявленного ночью плана «Ковёр» задерживаются сегодня в волгоградском аэропорту.

Прибытие утреннего рейса из Шарм-эль-Шейха смещается более чем на час – с 6:30 на 7:40. В сторону Египта горожане, взявшие отпуск после майских праздников, отправятся лишь в 9:00.

С задержкой в Гумраке приземлятся и пассажиры рейса из Самары. На два часа позже в Гумраке ждут также волгоградцев, летящих «Аэрофлотом» из столицы. Вместо заявленных ранее 9:30 борт совершит посадку в 11:30. Из Волгограда в Шереметьево он вылетит в 12:20.

О наложенных на работу аэропорта ограничениях на фоне беспилотной опасности специалисты Росавиации заявили сегодня в 01:03. О ликвидации угрозы атаки БПЛА в Волгоградской области пока не сообщали.

