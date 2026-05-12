Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда «Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

«Мечтали дойти до Берлина»: как актриса Гуля Королёва отправилась на фронт и ценой жизни взяла свою «четвертую высоту»

 Дмитрий Песков: СВО может остановиться в любой момент
Специальная военная операция на Украине может завершиться в любой момент, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, для этого Киеву необходимо принять ответственное решение. ...
 Рост продаж препаратов от импотенции зафиксирован на юге России
В Ростовской области специалисты зафиксировали рост продаж препаратов для лечения эректильной дисфункции. Как сообщает Привет-Ростов ссылкой на данные исследовательского агентства, по итогам 2025 года в Ростовском регионе было продано...
«Помню, как фашисты заходили в город, как бомбили его»: как жила семья Александры Пахмутовой до Сталинградской битвы

Общество 12.05.2026 21:14
«Я родилась в Сталинграде в небольшом поселке Бекетовка, навсегда в моей памяти остались воспоминания о начале Сталинградской битвы. Мне тогда было 12 лет, я очень хорошо помню, как фашисты заходили в город, как его бомбили и убивали мирное население, я помню простых жителей города и воинов Красной Армии, отстоявших наш город, могучих и сильных в своем стремлении защитить и разгромить ненавистного врага…» Так, поздравляя город с Победой в Сталинградской битве, говорила знаменитый композитор Александра Пахмутова. 

Девочка из музыкальной семьи – папа Александры Николаевны играл в местном кинотеатре, а вечерами музицировал на балалайке и домре, с детства тянулась к творчеству. Играла на рояле, в пять лет создала свою первую собственную композицию, а в семь - стала ученицей музыкальной школы. Чтобы дети получали образование, многодетные родители не жалели ни сил, ни времени – много лет спустя композитор вспоминала, что ради занятий музыкой они с мамой трижды в неделю проезжали 18 километров на поезде.

О детстве Александры Пахмутовой в Бекетовке, начале войны и сохранившихся воспоминаниях – в материале ИА «Высота 102».

«Школа была каменная. Такого розового цвета»

Семья юной пианистки жила сначала в небольшом частном здании на Омской, 33. Позже переехала в пятиэтажку на СталГресе, которая жива и поныне. Более того, благодаря своей истории, она стала настоящей местной легендой и новой точкой на исторической и культурной карте города!

Я жила в пятиэтажном доме на СталГресе, а школа была через дорогу. Она была каменная, такого розового цвета, кажется, трехэтажная, – говорила сама Александра Николаевна. – Там я закончила четыре класса, осенью 1941-го начался пятый класс. Мы занимались до поздней осени, а потом уже занимались у кого-нибудь дома. Школа была занята. Не знаю только точно, был ли там госпиталь, или что-то другое.

Фотография класса, в котором и училась будущая легенда музыки, сохранилась в архиве музея ИЗО имени И.Машкова. Переданная музею-заповеднику «Сталинградская битва» и оказавшаяся в центре уличной экспозиции, она не просто привлекала внимание горожан. Рассматривая архивный кадр, сразу несколько волгоградцев узнали на нем своих близких и поняли, что семейная легенда о том, что папа или мама учились в одном классе с Александрой Пахмутовой – вовсе не легенда, а самая настоящая истина.

А завтра была война

О событиях, перевернувших жизнь ее семьи и сотен тысяч других семей по всей стране композитор говорила немногое. И все-таки в одном из интервью она рассказывала о только что отгремевшем в 1941-м школьном выпускном... Мама девочки входила в родительский комитет и помогала с организацией праздничного стола. В школе гремел праздник, всю ночь в здании играл духовой оркестр. Жизнь шла своим чередом. Но уже через несколько дней в стране началась война!

А дальше была помощь юной музыкантки на военном складе, выступления перед ранеными бойцами – девочка играла на аккордеоне, эвакуация в Караганду и переезд в Москву. К слову, уже во время войны юная композитор написала свои первые песни – «Если будешь ранен, милый, на войне» и «Если я не вернусь, дорогая».


Дом «с часами» жив и поныне

В Сталинград, на долю которого выпала тяжелейшая битва, семья Пахмутовых больше не вернулась. Однако город на Волге Александра Николаевна всегда называла своим домом. Здесь ее Волга. Здесь – родные места. И дом. Та самая пятиэтажка в Бекетовке, которую в народе все еще называют «домом с часами».

– Дом в бывшем поселке СталГРЭС по улице 1-й Пятилетки, 5 хорошо сохранился, потому что Бекетовка и ее окрестности стали одним из немногих мест на территории воюющего города, куда практически не добралось пламя Сталинградской битвы, – рассказывает волгоградский краевед Роман Шкода. – Немцы стояли совсем близко отсюда, обстреливали этот район, но уличных боев на территории Бекетовки не было. Поэтому здесь и смогла сохраниться в целостности историческая застройка. Рядом с домом когда-то висели часы, из-за чего расположенный здесь магазин стали называть «магазин под часами». А еще у постройки есть некоторые интересные особенности. Например, общий для нескольких квартир огромный балкон на главном фасаде, который тянется почти через весь второй этаж.

Долгие годы дом, в котором росла Александра Пахмутова, находился в плачевном состоянии. Однако после реконструкции он не просто получил вторую жизнь, а будто бы сбросил с себя лишние годы и создал впечатление места, над которым не властно время. 

В этом году Александра Пахмутова приехала в Волгоград на празднование Дня Победы. На Мамаевом кургане композитор сыграла на рояле во время традиционного «Света Великой Победы», а 9 мая стала почетным  зрителем парада Победы на площади Павших Борцов. В перерывах между официальными мероприятиями музыкант успела прогуляться по обновленному центру города и посмотреть на Волгу – тихую, залитую солнцем, а от того особенно приветливую. Из родного Волгограда Александра Пахмутова увезла не только копию кожаного мяча, которым играли футболисты знаменитого «матча на руинах», но и шифоновый платок с отпечатками сирени, изготовленный по проекту краеведа Анны Степновой. 

Фото Романа Шкоды и с сайта "Культурный фонд Александры Пахмутовой", коллаж Алексея Костякова

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
