



В Волгограде после отмены режима беспилотной опасности к своей привычной работы вернулся аэропорт. Тем временем число задерживающихся рейсов в авиагавани увеличилось до семи.

Установленный сотрудниками Росавиации план «Ковер» действовал в аэропорту с 01:03. О его отмене горожанам сообщили лишь в 7:36.

На фоне ограничений в воздушной гавани задерживаются сразу семь рейсов. Так, в Гумраке ждут прибытия самолетов из Шарм-эль-Шейха, Самары и Москвы. С вылетом придется повременить пассажирам двух столичных рейсов, а также горожанам, запланировавшим майский отдых в Египте.

Фото Павла Мирошкина