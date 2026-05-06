



Волгоградцы готовятся к 20-му конкурсу профессионального мастерства. Как сообщает ИА «Высота 102», «КАУСТИК» в этом году будет представлен в трёх номинациях: «Лучший электромонтёр», «Лучший сварщик», «Лучший лаборант химического анализа» – предприятие отправит на областной этап победителей и призёров заводских профсоревнований.

В числе тех, кто будет отстаивать своё профессиональное мастерство на региональном этапе, – лаборанты химического анализа Екатерина Габитова и Елена Руденко, электромонтёры Егор Козырь и Никита Горин, сварщики Станислав Власов и Артём Бауэр. Ранее большинство из них уже принимали участие в областном конкурсе и занимали призовые места.

Напомним, что на самом «КАУСТИКе» перед региональным этапом состоялся заводской конкурс профессионального мастерства, который проходил в этом году в девяти номинациях. За звание лучшего в своём деле соревновались аппаратчики химического производства, водители погрузчиков, лаборанты химического анализа, машинисты холодильных установок, машинисты насосных установок, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесари-ремонтники, электрогазосварщики и электромонтёры.

И это традиция, которой уже полвека. Ежегодно на протяжении 50 лет в профконкурсах предприятия принимают участие до 300 сотрудников. Победители и призёры заводского конкурса регулярно занимают призовые места на региональных этапах, а также несколько раз представляли Волгоградскую область на федеральном уровне в номинациях «Лаборант химического анализа» и «Электромонтёр».

Региональные этапы номинаций конкурса, в которых примут участие сотрудники предприятия, состоятся в июне этого года.

Фото: «КАУСТИК».