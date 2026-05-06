6 мая у подножия Мамаева кургана в Волгограде торжественно открыли шесть мемориальных гранитных тумб в честь новых «Рубежей Сталинградской доблести» - такое почетное звание присвоено городам Камышин и Суровикино, рабочим поселкам Иловля, Октябрьский, Светлый Яр и Чернышковский. Во все тумбы заложены капсулы с землей героических рубежей.





- Накануне Дня Великой Победы, здесь, у подножия главной высоты России, в едином строю памятных символов несгибаемой воли защитников городов-героев навечно вписаны мужество, героизм и самопожертвование, бессмертный боевой и трудовой подвиг защитников и жителей легендарного, непокоренного города-героя Сталинграда, города воинской славы Калач-на-Дону, населенных пунктов, удостоенных высшего почетного звания Волгоградской области «Рубеж Сталинградской доблести», — городов Камышин, Котельниково, Серафимович, Суровикино, станицы Клетская, рабочих поселков Городище, Октябрьский, Светлый Яр, Иловля и Чернышковский, - сказал на торжественной церемонии губернатор Андрей Бочаров. - Город-герой Сталинград, сталинградскую землю, нашу общую Родину защищали представители всех регионов нашего большого многонационального Отечества, жители всех муниципальных образований Сталинградской области. Вместе сражались, трудились и вместе победили, покрыв свои имена неувядаемой славой на все времена и на все поколения.





Мемориальная зона, посвященная боевому и трудовому вкладу в Сталинградскую Победу жителей города-героя Сталинграда, города воинской славы Калач-на-Дону, а также «Рубежей Сталинградской доблести» была открыта год назад – 6 мая 2025 года.





Андрей Бочаров почтил память защитников и тружеников сталинградской земли, возложив цветы к мемориальным тумбам. Губернатор также поздравил участников торжественной церемонии с приближающимся Днем Победы.





Напомним, что в настоящее время у подножия Мамаева кургана ведутся работы по созданию мемориального комплекса в честь подвига современных защитников Отечества – участников спецоперации.





Фото администрации Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!