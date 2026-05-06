



Почти у половины жителей Волгоградской области через 9,6 лет медианная зарплата может вырасти до 200 тысяч рублей с учетом покупательской способности населения. К такому выводу пришли аналитики РИА Рейтинг, которые провели исследование о динамике зарплат россиян. Четверть работающих волгоградцев может достигнуть этого показателя уже через 6,8 лет, уверены эксперты. А для того, чтобы 75% жителей региона получали по 200 тысяч, понадобится 12,4 года, считают составители рейтинга.

Волгоградская область в данном исследовании оказалась во второй половине списка – на 62-м месте. Первыми регионами России, где зарплата половины работников превысит отметку в 200 тысяч рублей, станут Ямало-Ненецкий и Чукотский автономный округа, а также Татарстан, больше всего времени на достижение указанной отметки потребуется Ингушетии и Чечне.

Первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где уже через пять лет и восемь месяцев половина работников может начать получать зарплату выше 200 тысяч рублей в месяц.

В пятерку регионов с минимальным сроком достижения зарплаты в 200 тысяч рублей вошли Чукотка, Татарстан, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ. В этих регионах при сохранении текущих темпов роста зарплат среднестатистический работник сможет получать 200 тысяч рублей и более не позже чем через семь лет. По этом эксперты отметили, что лидерство северных регионов объясняется высокими зарплатами в добывающих отраслях, а лидерство Татарстана — наибольшим приростом зарплат за последние пять лет среди всех субъектов России.

Замыкают рейтинг республики Северного Кавказа, где, согласно официальной статистике, рост зарплат невысок по сравнению со среднероссийским. Так, в Ингушетии для достижения медианной зарплаты выше 200 тысяч рублей с учетом покупательной способности потребуется 22 года, а в Чеченской Республике более половины работников начнут получать 200 тысяч рублей через 19 лет. В число аутсайдеров также вошли Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкария и Дагестан.

Справка. В исследовании производилась оценка времени для достижения медианной зарплаты планки в 200 тысяч рублей в месяц с учетом разницы цен в регионах при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения за последние пять лет. Расчеты основаны на данных официальной статистики.

Для корректного межрегионального сравнения зарплаты в регионах была учтена разница в розничных ценах, то есть зарплаты корректировались на региональную потребительскую корзину. С учетом покупательной способности разница в зарплатах несколько сглаживается, так как по чистым медианным зарплатам лидирующий регион опережает аутсайдера в 5,4 раза, то с учетом покупательной способности — в 3,4 раза.



