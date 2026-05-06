В ГУ МЧС России по Волгоградской области произошли кадровые изменения. Участник спецоперации, ветеран боевых действий Александр Кондратьев назначен заместителем начальника отдела применения беспилотных авиационных систем Центра управления в кризисных ситуациях.

Как сообщили в управлении, сегодня старший лейтенант Кондратьев выступил перед личным составом и рассказал о своем жизненном пути. Службу он проходил в рядах роты радиоэлектронной борьбы в составе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Награжден госнаградами РФ, наградами Донецкой Народной Республики, ведомственными наградами Минобороны.

Выступление участника СВО прошло в преддверии 81-й годовщины Великой Победы в рамках единого дня информирования, которое проходит в ГУ МЧС России по региону на регулярной основе с целью информирования личного состава о текущей обстановке, задачах подразделения, изменениях в законодательстве и других значимых событиях.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области





