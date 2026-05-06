



Пять регионов страны атаковали украинские дроны минувшей ночью. Волгоградскую область, где еще накануне вечером уничтожали беспилотники ВСУ, ночной налет обошел стороной.

В ночь с 5 на 6 мая террористической атаке подверглись жители Белгородской, Брянской и Курской областей. Накануне празднования Дня Победы ВСУ не прекращает направлять БПЛА и в сторону Московской области. Смертоносные летательные аппараты также сбивают в Республике Крым – накануне жертвами очередного налета стали пять человек. Всего же с 21:00 до 7:00 войска ПВО ликвидировали 53 беспилотника.

В Волгоградской области режим беспилотной опасности действовал более девяти часов. За это время в регионе работали дежурные расчеты ПВО. Точного количества уничтоженных беспилотников в Минобороны не называют.

