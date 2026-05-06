



В Волгограде в День Победы состоится велопробег «Поколению победителей посвящается». Как сообщили в пресс-службе мэрии, маршрут пробега проляжет от Мамаева кургана по Нулевой продольной магистрали.

Участником пробега может стать любой желающий от 14 лет. Сбор и регистрация участников состоятся 9 мая в 11.00 на нижней части парковочной площадки. Старт велопробегу будет дан в 11.30. Велосипедисты проедут от поворота на Нулевую продольную до мемориального комплекса «Бронекатер БК-31».

Уже в 14.00 состоится традиционная эстафета на нижней террасе Центральной набережной. Кроме того, этим же днем пройдет открытый кубок Волгограда по волейболу среди юношей и девушек в возрасте 10-12 лет.

