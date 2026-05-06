



Десятки волгоградцев провожают в последний путь известного застройщика Александра Назарова. Проститься с ним сегодня в Светлый Яр приехал и губернатор Андрей Бочаров.

Участок вокруг храма Святителя Николая Чудотворца в Светлоярском районе утопает в венках от близких, друзей и многочисленных коллег Александра Назарова. Пришедшие на церемонию волгоградцы, в том числе глава региона, появившийся в сопровождении Владимира Марченко, заходят в храм для прощания с земляком, чья жизнь оборвалась стремительно и неожиданно для всех.





Похоронят Александра Назарова здесь же, на территории обители. Такой была прижизненная воля мужчины.

Александр Назаров, основатель Торгово-промышленной группы «БИС» погиб на Волге во время шторма. Лодка, на которой мужчина вышел на воду вместе с близким родственником, водителем и приятелем, перевернулась из-за сильных волн. Никому из волгоградцев выжить, увы, не удалось. Тело Александра Назарова спасатели искали девять дней. Спасательную операцию затрудняла крайне переменчивая погода.

