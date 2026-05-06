Стало известно, какой погодой Волгоград встретит День Победы





После затянувшегося похолодания в Волгоградскую область наконец вернулось тепло. По прогнозам синоптиков, с поистине летними температурами горожане уйдут на праздничные выходные и встретят сам День Победы.

Сегодня днем Волгоградская область понежится в лучах теплого майского солнца при температуре до +25 градусов. Правда, уже ночью специалисты Гидрометцентра России ожидают небольшой дождь с грозой. Осадки продолжатся в регионе еще несколько дней. Несмотря на это, уже к 8 мая столбики термометров поднимутся до +28!

День Победы город на Волге встретит погодой, располагающей к праздничным прогулкам по городу. Ожидается, что улицы Волгограда прогреются до +27. Прогнозируемый синоптиками небольшой дождь смоет с Волгограда всю лишнюю пыль и запустит весенней свежести.

Напомним, что апрель 2026-го синоптики еще до его окончания назвали самым холодным за последние шесть лет. Из-за вторжения в регион циклонов теплых дней волгоградцы могли в буквальном смысле пересчитать по пальцам.

