В Волгоградской области отбили очередной налет украинских дронов





В Волгоградской области за время действовавшего более девяти часов режима беспилотной опасности уничтожили направленные на регион украинские дроны.

Очередную террористическую атаку отбили также в Курской, Белгородской и Брянской областях. На фоне беспилотной опасности дроны ВСУ сбивали и в Астраханской, Воронежской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Московской областях. Неспокойным минувший вечер выдался для жителей Республики Адыгея и Краснодарского края. В Крыму жертвами налета стали пять человек, сообщил накануне глава Республики Сергей Аксенов.

Точного количества уничтоженных над Волгоградской области летательных аппаратов не называется, однако известно, что с 14:00 до 21:00 над атакованными территориями страны войска ПВО ликвидировали 93 БПЛА самолетного типа.

О беспилотной опасности жителей Волгограда и области предупреждали накануне дважды за день. На фоне действующей угрозы в городе приостанавливали работу аэропорта.

