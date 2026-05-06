



В Светлоярском районе проводят в последний путь основателя и руководителя Торгово-промышленной группы «БИС» Александра Назарова, погибшего на Волге во время шторма.

Церемония прощания с известным волгоградцем назначена в храме Святителя Николая Чудотворца. На его же территории Александра Назарова и предадут земле.

Торгово-промышленная группа «БИС» была создана Назаровым в 1992 году. Под его непосредственным руководством в Волгограде и в Волгоградской области в разное время были возведены крупные промышленные и коммерческие объекты. Благодаря Александру Владимировичу тысячи волгоградцев справили новоселье в таких крупных жилых комплексах как: «Прибрежный», «Санаторный», «Колизей» и другие.

С 2012 года по 2017-й он возглавлял Союз строителей Волгоградской области, занимая пост президента Союза. Частью его жизни была адресная благотворительность – руководитель строительной ассоциации помогал жителям Волгограда и Волгоградской области в ответ на их обращения.

Трагедия на Волге случилась во время шторма. Из-за сильных волн лодка с четырьмя рыбаками, среди которых был и Александр Назаров, перевернулась. Никому из мужчин выжить, увы, не удалось.