







Торжественную встречу устроили сегодня, 6 мая, на перроне волгоградского железнодорожного вокзала знаменитому композитору Александре Пахмутовой.

Легендарную землячку на вокзале встретили губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, юные воспитанники творческих коллективов, кадеты, волонтеры культуры. Волгоградцы не могли сдержать эмоций, когда увидели эту хрупкую, но невероятно сильную женщину. «Добро пожаловать домой! Мы скучали!» - долгожданной гостье адресовали такие искренние слова.

В честь приезда Александры Пахмутовой на перроне играл духовой оркестр, а молодые люди танцевали вальс.



Александра Николаевна поблагодарила за радушный прием, отметила, что очень рада вновь приехать в родной город.

- Хочу пожелать всем счастья, радости, успехов, и чтобы никогда не было войны в этом прекрасном городе, - сказала она.

Народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Волгоградской области и города-героя Волгограда легендарный композитор Александра Пахмутова проведет на малой родине несколько дней и примет участие в торжествах, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в том числе в акции «Свет Великой Победы».



Напомним, Александра Пахмутова посещала Волгоград в 2024 году. В городе-герое в ее честь назван сквер, также имя композитора присвоено новой школе №7.

Фото администрации Волгоградской области



