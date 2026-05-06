Парад, салют и Свет Победы: как в Волгограде отметят 9 Мая – программа Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа

«Когда началась игра, люди плакали»: как в Сталинграде провели легендарный матч на руинах

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

 В России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права
Правительство утвердило поправки, которые меняют порядок проведения экзаменов на водительские права. Как сообщило РИА Новости с ссылкой на соответствующие документы, новые правила заработают с марта 2027 года.  Теперь практическое...
 В России запретили использовать ИИ-изображение людей в агитации
Использование в предвыборной агитации изображений людей, сгенерированных искусственным интеллектом, запрещено. Соответствующий закон подписал 2 мая президент РФ Владимир Путин.  Изменения коснуться закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права...
«Мы скучали!»: в Волгограде с оркестром встретили Александру Пахмутову

Общество 06.05.2026 08:41
Торжественную встречу устроили сегодня, 6 мая, на перроне волгоградского железнодорожного вокзала знаменитому композитору Александре Пахмутовой. 

Легендарную землячку на вокзале встретили губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, юные воспитанники творческих коллективов, кадеты, волонтеры культуры. Волгоградцы не могли сдержать эмоций, когда увидели эту хрупкую, но невероятно сильную женщину. «Добро пожаловать домой! Мы скучали!» - долгожданной гостье адресовали такие искренние слова. 

В честь приезда Александры Пахмутовой на перроне играл духовой оркестр, а молодые люди танцевали вальс. 


Александра Николаевна поблагодарила за радушный прием, отметила, что очень рада вновь приехать в родной город.

- Хочу пожелать всем счастья, радости, успехов, и чтобы никогда не было войны в этом прекрасном городе, - сказала она.

Народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Волгоградской области и города-героя Волгограда легендарный композитор Александра Пахмутова проведет на малой родине несколько дней и примет участие в торжествах, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в том числе в акции «Свет Великой Победы».


Напомним, Александра Пахмутова посещала Волгоград в 2024 году. В городе-герое в ее честь назван сквер, также имя композитора присвоено новой школе №7.  

Фото администрации Волгоградской области


Общество 06.05.2026 08:41
