Два авиарейса задерживаются в Волгограде более чем на семь часов





Более чем на семь часов в Волгограде задерживается прибытие самолета из Казани. Многочасовая заминка возникла и на рейсе до Калининграда.

Приземлиться в Гумраке самолет авиакомпании IKAR планировал сегодня в 10:40. Однако в будничное расписание пришлось внести коррективы. Летящие из Казани пассажиры прибудут в Волгоград только в 17:50.

Длительную паузу выдерживает и рейс до Калининграда. Вместо 11:40 борт отправится в аэропорт Храброво в 18:45.

Напомним, что с массовыми задержками самолетов на фоне объявляемого в регионе режима беспилотной опасности волгоградцы столкнулись в начале недели. Из-за временного закрытия авиагавани своей очереди на вылет и прилет некоторые пассажиры ждали более 22 часов.