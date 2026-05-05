9-часовую угрозу БПЛА сняли в Волгоградской области





Угрозу беспилотной опасности, которая была объявлена в Волгоградской области днем 5 мая, сняли спустя более 9 часов.

К данному часу воздушное пространство для судов закрыто. Аэропорт Волгограда с 18:22 мск перестал отправлять и принимать самолеты из-за ограничений, введенных Росавиацией на фоне угрозы БПЛА-атаки.

Напомним, 5 мая в Волгоградской области второй раз за сутки была объявлена беспилотная опасность. Тревожные оповещения начали поступать на мобильные телефоны жителей и гостей региона во второй половине дня.