В Волгоград из Москвы спецпоездом доставили «Огонь памяти»

«Огонь памяти» передали встречающим его на железнодорожном вокзале Волгоград-1 ветеранам, юнармейцам и военным. Впоследствии его отправят в три воинские подразделения, а оттуда – на СВО.

Международная акция «Огонь памяти» проводится Народным фронтом при поддержке холдинга «РЖД» уже в десятый раз. В 2026 году Вечный огонь от стен Кремля отправлен более чем в 70 регионов России, 200 населенных пунктов и 14 стран мира. Город-герой Волгоград стал одним из ключевых пунктов маршрута. Ранее в РЖД рассказали, в какие города должны доставить «Огонь памяти».