



В центре Волгограда готовят к запуску знаменитых «Красных птиц». Так называется фонтан у здания Детско-юношеского центра, построенный еще в прошлом веке и долгие годы стоявший законсервированным. О его истории, непростой судьбе и долгожданном возвращении к жизни – в материале ИА «Высота 102».

«Красные птицы» у волгоградского «корабля детства»

Прочности фонтана, построенного еще в 1980 году, можно лишь позавидовать! Долгие годы он радовал глаз детей и их родителей, а после неустанно ждал ремонта, сохраняя при этом практически первозданный вид. Вот что значит качество!

К слову, цвет будущего гидротехнического сооружения вызывал немало споров даже среди архитекторов. Свой выбор его автор Петр Чаплыгин объяснял не только метафорически – слиянием красных языков пионерского костра и олицетворением ярких галстуков на шее советских школьников, но и практически.





– Почему он красный? Конечно, в цвете много символизма. Но все-таки Петр Иванович говорил, что суть не только в этом, – рассказывает его дочь, скульптор-керамист Виктория Чаплыгина. – Из труб текла ржавая вода, и, если бы фонтан был голубым, то вскоре бы смальта покрылась неопрятными подтеками. А убирать их с такого материала крайне затруднительно, если вообще возможно. В красно-охристой гамме, на которой в итоге и остановил свой выбор автор проекта, этих изъянов попросту не видно.

Свое символичное значение имеет и название оазиса перед волгоградским «кораблем детства». Птица, как олицетворение возрождающего жизнь Феникса, встала рядом с детским центром, где эта самая жизнь никогда не стоит на месте и стремительно движется вперед.

Легендарное прошлое пустили в настоящее

К счастью, во время реконструкции фонтан, к тому моменту переживший немало испытаний, решили не убирать и не менять на современный. Создав проект реставрации, специалисты уложили гидроизоляцию и монолитный бетон, а после приступили к работе над самим «Костром» в его основании.

- Подрядчик восстановил чашу гидротехнического сооружения, сделав необходимый уклон, отремонтировал основание скульптуры «Костер» и проложил подземные коммуникации, - рассказывали еще в прошлом году в администрации Волгограда. – Для того, чтобы дно чаши максимально долго сохранило свой вид, специалисты сделали двухкомпонентную гидроизоляцию и уложили плиты из керамогранита.





После установки современного светового оборудования волгоградский «Костер», который вопреки законам физики оказался совместим с водой, в прямом смысле заиграл новыми красками.

- На зиму фонтан на территории МОУ ДЮЦа законсервировали, а сейчас его вновь готовят к запуску. Работы по расконсервации выполняли те же специалисты, что занимались его реконструкцией, - отметили в мэрии. – Сейчас они завершают проверку всех основных узлов, запускают насосы, форсунки и осветительное оборудование. Включаться и отключаться гидротехническое сооружение будет самостоятельно – практически без участия человека.

Фото МОУ ДЮЦ Волгограда и из архива V102.ru