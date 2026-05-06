Под Волгоградом открыли обновленный памятник «Высота 180.9»

В этом месте, в 1942 году 19-летний младший лейтенант Василий Кочетков и его 16 бойцов ценой своей жизни остановили атаку 20-ти фашистских танков и вражеской пехоты в количестве более 200 человек. Бойцы, которых потом назвали сталинградскими панфиловцами, стояли до конца и все здесь погибли. Участники обороны стратегически важной возвышенности были здесь похоронены вместе с другими героями.