



В Новоаннинском районе Волгоградской области проводят в последний путь погибшего участника специальной военной операции Романа Лякса. Он воевал с позывными Аякс и Хома, сообщает паблик «Новоаннинский сегодня».

Роман родился 2 декабря 1979 года в городе Архангельске, в 1995 году окончил школу. Срочную службу проходил с 1997 по 1999 годы Роман был участником второй военной компании в Чечне.

Контракт с Минобороны он заключил в начале июня 2024 года и отправился в зону СВО. Был гранатометчиком мотострелкового отделения. Погиб 1 июля в населенном пункте Белогоровка.

Романа Лякса не дождались дома мама и жена. Похоронят его завтра, 7 мая, на Аллее героев на гражданском кладбище.