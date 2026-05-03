Волгоградские семьи с 1 июня смогут оформить новую налоговую выплату





У волгоградских семей будет три месяца на оформление новой налоговой выплаты. Воспользоваться мерой господдержки смогут мамы и папы двух и более детей. Льгота позволит родителям получить компенсацию с уплаченных налогов в размере 7%.

Заявления на перечисление денежных средств за 2025 год в Соцфонде будут принимать с 1 июня по 1 октября.

Помимо требований к количеству детей, установлены и некоторые другие ограничения. В частности, для одобрения социальной поддержки среднедушевой доход семьи не должен быть выше 1,5 регионального прожиточного минимума, а также отсутствовать долги по алиментам.

Отметим, оформить выплату волгоградцы смогут через «Госуслуги», МФЦ или в отделениях СФР.

