



Вечером 3 мая в Волгоградской области объявлена вторая за сутки беспилотная опасность. Рассылку соответствующих предупреждений в 20:12 начало МЧС России.

Специалисты рекомендуют жителям и гостям региона избегать нахождения на открытых участках улиц и вблизи окон, а также просят проявлять бдительность и осторожность.

По информации мониторинговых каналов, группа из пяти дронов приближается с ростовского направления к северным районам Волгоградской области.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в ночь с 2 на 3 мая регионы России подверглись массированному удару беспилотной авиации ВСУ. Днём атака продолжилась.

Фото из архива ИА «Высота 102»