



3 мая в Волгограде полицейские вычислили молодых людей, заподозренных общественностью в осквернении символики Великой Победы. Накануне красное знамя с георгиевской лентой в пойму реки Царицы сбросили ранее судимые 16-летние подростки из Городищенского района. Парни рассказали в отделении полиции, что на самом деле просто хотели сделать удачный снимок на телефон.







- Хотел сфоткаться с флагом. Начал его трогать. Дёргал-дёргал, он не вылазил. Дёрнул сильнее, а он упал. Мы пошли его поднимать – мой друг его поставил на место, - рассказал один из участников инцидента.

Теперь подросткам и их родителям грозят штрафы.

- В отношении законных представителей несовершеннолетних собраны административные материалы по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», в отношении самих подростков - по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», - сообщили правоохранители.

Напомним, накануне в интернет попала видеозапись, на которой житель Волгограда рассказывает, что стал свидетелем того, как подростки скинули знамя с георгиевской лентой, украшающее Астраханский мост на границе Центрального и Ворошиловского районов Волгограда, в пойму реки Царицы. Мужчина заставил подростков найти флаг и вернуть его на место. По словам горожанина, подростки во время происходящего находились в странном состоянии.

Позже на провокацию отреагировали в полиции, организовав проверку, а затем и в администрации Волгоградской области. Председатель регионального комитета молодёжной политики Александр Воробьев потребовал провести работу как с самими виновниками произошедшего и с их родителями, так и со всеми волгоградскими школьниками, чтобы впредь избежать повторения подобных инцидентов.