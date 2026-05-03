



В Краснооктябрьском районе Волгограда власти после публикации ИА «Высота 102» всё же обратили внимание на жалобы жителей посёлка Солнечный. Волгоградцам пообещали на первое время подровнять проезды.

- Конечно, до выполнения решения суда о строительстве асфальтированных дорог пока говорить не приходится, но реакция есть. На следующей неделе к нам должны со службы городского хозяйства приехать. Начнут убирать мусор и разравнивать, подсыпать, - рассказала журналистам представитель объединения жителей посёлка Ольга Глазунова.

Напомним, ранее редакция рассказывала о полной транспортной блокаде местных жителей. В посёлке осенью прошлого года начались долгожданные работы по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения. Специалисты за несколько недель перекопали все улицы в посёлке и оставили их в таком состоянии. Позже работы возобновились, но очень вялым темпом. В результате волгоградцы лишились возможности подъезжать к собственным домам. С местными дорогами не могут совладать не только легковые автомобили, но и даже спецтехника и машины экстренных служб. Кроме того, вскрылось, что щебёночные и частично асфальтированные дороги полноценно никто не собирается восстанавливать. На большую часть улиц деньги в бюджете не заложены.

