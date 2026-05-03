



В Камышинском районе Волгоградской области осудят 23-летнего качка. Водитель привлёк внимание инспекторов ГАИ принципиальным отказом снять нелегальную тонировку.





Мужчина был доставлен нарядом в отдел полиции, где в его отношении составлен протокол об административной ответственности по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ. Также правоохранители выяснили, что глухая тонировка автомобиля молодого человека ранее уже вызывала внимание инспекторов и он привлекался к административной ответственности, однако требования закона так и не выполнил.

Отметим, за систематическое неповиновение водителю может грозить штраф, исправительные работы или даже арест до 15 суток. Наказание мужчине в ближайшее время изберёт суд. Вердикт он будет ожидать под стражей.