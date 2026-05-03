



В Советском районе Волгограда завершена поисковая операция. В психоневрологический интернат был возвращён сбежавший накануне мужчина.

- В настоящее время все проживающие Волгоградского дома социального обслуживания находятся в учреждении, - сообщили в пресс-службе регионального комитета здравоохранения.

Отметим, по информации собственных источников издания, подопечный не проявлял сильной агрессии и до последнего инцидента по согласованию с персоналом имел право покидать учреждение.

