



В Волгоградской области председатель регионального комитета молодёжи Александр Воробьёв прокомментировал видео с выходкой волгоградских школьников, скинувших красное знамя с георгиевской лентой с Астраханского моста в пойму реки Царицы. Руководитель выразил благодарность неравнодушному автолюбителю, который остановил автомобиль и заставил подростков найти символ Победы и вернуть его на законное место.

- На одном из распространённых роликов видно, как подростки снимают флаг — это прямое проявление неуважения к нашей общей истории и ценностям. Мы благодарны неравнодушному жителю нашего города, который проявил гражданскую ответственность. Его поступок — пример того, что сохранение памяти о Победе является нашим общим делом, — сообщил чиновник на своей официальной странице.

Александр Воробьёв также выразил надежду, что выходка была лишь хулиганством, а подростки не хотели устроить провокацию. Руководитель также потребовал найти виновных и провести вместе с ними и их родителями тщательную работу. По его мнению, произошедшее также должно быть разобрано в школах, чтобы впредь избежать вольного или намеренного глумления над символами Великой Победы.

Отметим, по информации редакции, на текущий момент вычислить школьников пока не удалось. Проверка, организованная полицейскими, продолжается.

