



Александра Пахмутова по приглашению губернатора Андрея Бочарова примет участие в основных праздничных мероприятиях, приуроченных к 81-й годовщине Великой Победы, запланированных в Волгоградской области. Всенародно любимый композитор приедет в региональную столицу к 9 мая.

- До встречи, родной Волгоград, - написала на своей официальной странице всенародно любимый композитор.

Отметим, в областном центре Александра Пахмутова посетит Парад Победы, а также примет участие в лазерном шоу «Свет Великой Победы».

