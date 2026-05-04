Учитель ОБЖ из Ростовской области спас пассажиров автобуса с детьми





В Новочеркасске Ростовской области школьный учитель ОБЖ спас пассажиров рейсового автобуса, водитель которого потерял сознание за рулем. Как передает Привет-Ростов, инцидент произошел в районе развязки у НОВЗа.

В автобусе находились дети, которые возвращались с городских соревнований. Неожиданно водитель потерял сознание и начал биться в судорогах, из-за чего автобус вынесло на полосу встречного движения.

Учитель ОБЖ школы №17 Николай Антонов мгновенно среагировал, перехватил руль, выключил передачу и остановил транспортное средство. Благодаря его действием удалось избежать серьезного ДТП.