



Контрольно-счетная палата Волгоградской области подвела итоги проверки реализации региональной программы по обеспечению населённых пунктов качественной питьевой водой. В течение 2023 и 2024 годов на реконструкцию и строительство 11 объектов были выделены сотни миллионов рублей, однако, как выяснилось, часть из них так и не были построены, но даже те станции водоподготовки, что с горем пополам были возведены и прошли приемку, далеко не все начали реально работать.

Для обеспечения населения качественным питьевым ресурсом обновление коммунальной инфраструктуры в 2023 году развернулось на территории р.п. Линево, ст. Добринка и п. Пятиморск. В 2024 году финансирование было выделено еще на восемь сооружений в р.п. Октябрьский, р.п. Быково, х. Красный Мелиоратор, с. Старая Полтавка, п. Береславка, с. Ольховка, ст. Нижний Чир и г. Котово.

Как вскрылось во время проверки ревизоров, из 11 объектов на момент аудита были сданы всего 7. Из них лишь два сооружения были возведены в срок.

- На 1 октября завершено строительство 7 объектов – 3 объекта 2023 года, из которых 2 завершены с нарушением установленных сроков (объекты в ст. Добринка и п. Пятиморск), 4 объекта 2024 года, из которых 1 введен в эксплуатацию своевременно (объект в р.п. Октябрьский), 3 завершены с нарушением установленных сроков (объекты в р.п. Быково, х. Красный Мелиоратор и с. Старая Полтавка), - говорится в докладе КСП.

По мнению экспертов, четыре так и не построенных сооружения не были введены в строй из-за непринятия местными чиновниками мер ответственности к подрядчикам, которые не смогли взять положенный темп. В числе проблемных объекты на территории с. Ольховка, ст. Нижний Чир, п. Береславка и г. Котово.

При этом из семи введённых в эксплуатацию станций реально на момент проверки обеспечивали водой населения лишь четыре.

- На 1 ноября 2025 из 7 объектов, введенных в эксплуатацию в 2023 и 2024 году, функционируют и обеспечивают население питьевой водой 4 объекта: в р.п. Линево, ст. Добринка, р.п. Октябрьский и с. Старая Полтавка. Ещё 3 объекта не используются более 6 месяцев, - подчеркнули ревизоры.

В поселке Пятиморск, несмотря на то, что объект был сдан с задержкой, а у местной администрации была многолетняя фора для подготовки специалистов, после возведения станции водоподготовки вдруг выяснилось, что на объекте некому работать. В местном МУПе не оказалось сотрудников, отвечающих необходимым требованиям к квалификации.

В Быково мечты местных жителей о качественной воде сели на мель бюрократического болота. Местные чиновники не смогли оперативно определиться с стоимостью услуги по подаче воды потребителям.

Однако больше всего ревизоров удивили власти хутора Красный Мелиоратор Николаевского района. Местная администрация не смогла даже придумать весомую причину, объясняющую простой оборудования.

- По объекту в х. Красный Мелиоратор при наличии утвержденных тарифов на питьевую воду объективные причины неиспользования не представлены, - отмечается в заключении КСП.

Отметим, из-за простоя трех станций на протяжении более шести месяцев эксперты отмечают угрозу признания неэффективными расходов в размере 511,1 млн рублей. Для исправления ситуации ревизоры направили местным властям рекомендации, предписывающие завершить возведение так и недостроенных станций, а также начать эксплуатацию уже построенных объектов. На работу над ошибками в КСП отвели чиновникам срок до 1 сентября 2026 года.

