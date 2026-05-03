Главное

Более 4 тыс. сотрудников ВТЗ приняли участие в Дне безопасности труда ТМК Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача» Волгоградцам объяснили, как рассчитают плату за отопление в апреле Время новых возможностей: АО «Волгоградоблэлектро» представило более 100 вакансий на ярмарке «Работа России» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова

Актуально

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Федеральные новости

Федеральные новости
 В России запретили использовать ИИ-изображение людей в агитации
Использование в предвыборной агитации изображений людей, сгенерированных искусственным интеллектом, запрещено. Соответствующий закон подписал 2 мая президент РФ Владимир Путин.  Изменения коснуться закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права...
Федеральные новости
 Минобороны за ночь сбило 215 украинских БПЛА
В ночь на 2 мая ВСУ вновь предприняли попытку террористического удара по мирным жителям российских регионов. По данным Минобороны, атака была отбита дежурными подразделениями. - В течение прошедшей ночи...
Общество

Не всё сразу? Под Волгоградом КСП обнаружила простой новых станций водоподготовки

Общество 03.05.2026 11:04
0
03.05.2026 11:04


Контрольно-счетная палата Волгоградской области подвела итоги проверки реализации региональной программы по обеспечению населённых пунктов качественной питьевой водой. В течение 2023 и 2024 годов на реконструкцию и строительство 11 объектов были выделены сотни миллионов рублей, однако, как выяснилось, часть из них так и не были построены, но даже те станции водоподготовки, что с горем пополам были возведены и прошли приемку, далеко не все начали реально работать.

Для обеспечения населения качественным питьевым ресурсом обновление коммунальной инфраструктуры в 2023 году развернулось на территории р.п. Линево, ст. Добринка и п. Пятиморск. В 2024 году финансирование было выделено еще на восемь сооружений в р.п. Октябрьский, р.п. Быково, х. Красный Мелиоратор, с. Старая Полтавка, п. Береславка, с. Ольховка, ст. Нижний Чир и г. Котово.

Как вскрылось во время проверки ревизоров, из 11 объектов на момент аудита были сданы всего 7. Из них лишь два сооружения были возведены в срок.

- На 1 октября завершено строительство 7 объектов – 3 объекта 2023 года, из которых 2 завершены с нарушением установленных сроков (объекты в ст. Добринка и п. Пятиморск), 4 объекта 2024 года, из которых 1 введен в эксплуатацию своевременно (объект в р.п. Октябрьский), 3 завершены с нарушением установленных сроков (объекты в р.п. Быково, х. Красный Мелиоратор и с. Старая Полтавка), - говорится в докладе КСП.

По мнению экспертов, четыре так и не построенных сооружения не были введены в строй из-за непринятия местными чиновниками мер ответственности к подрядчикам, которые не смогли взять положенный темп. В числе проблемных объекты на территории с. Ольховка, ст. Нижний Чир, п. Береславка и г. Котово.

При этом из семи введённых в эксплуатацию станций реально на момент проверки обеспечивали водой населения лишь четыре.

- На 1 ноября 2025 из 7 объектов, введенных в эксплуатацию в 2023 и 2024 году, функционируют и обеспечивают население питьевой водой 4 объекта: в р.п. Линево, ст. Добринка, р.п. Октябрьский и с. Старая Полтавка. Ещё 3 объекта не используются более 6 месяцев, - подчеркнули ревизоры.

В поселке Пятиморск, несмотря на то, что объект был сдан с задержкой, а у местной администрации была многолетняя фора для подготовки специалистов, после возведения станции водоподготовки вдруг выяснилось, что на объекте некому работать. В местном МУПе не оказалось сотрудников, отвечающих необходимым требованиям к квалификации.

В Быково мечты местных жителей о качественной воде сели на мель бюрократического болота. Местные чиновники не смогли оперативно определиться с стоимостью услуги по подаче воды потребителям.

Однако больше всего ревизоров удивили власти хутора Красный Мелиоратор Николаевского района. Местная администрация не смогла даже придумать весомую причину, объясняющую простой оборудования.

- По объекту в х. Красный Мелиоратор при наличии утвержденных тарифов на питьевую воду объективные причины неиспользования не представлены, - отмечается в заключении КСП.

Отметим, из-за простоя трех станций на протяжении более шести месяцев эксперты отмечают угрозу признания неэффективными расходов в размере 511,1 млн рублей. Для исправления ситуации ревизоры направили местным властям рекомендации, предписывающие завершить возведение так и недостроенных станций, а также начать эксплуатацию уже построенных объектов. На работу над ошибками в КСП отвели чиновникам срок до 1 сентября 2026 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.05.2026 11:04
Общество 03.05.2026 11:04
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2026 09:44
Общество 03.05.2026 09:44
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2026 08:12
Общество 03.05.2026 08:12
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2026 07:45
Общество 03.05.2026 07:45
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2026 07:34
Общество 03.05.2026 07:34
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2026 07:14
Общество 03.05.2026 07:14
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2026 07:10
Общество 03.05.2026 07:10
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2026 06:00
Общество 03.05.2026 06:00
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2026 19:03
Общество 02.05.2026 19:03
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2026 17:47
Общество 02.05.2026 17:47
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2026 16:50
Общество 02.05.2026 16:50
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2026 16:00
Общество 02.05.2026 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2026 14:00
Общество 02.05.2026 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2026 13:01
Общество 02.05.2026 13:01
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2026 12:17
Общество 02.05.2026 12:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:02
В Волгограде медики спасли жизнь пенсионеру с угрозой ишемии кишечникаСмотреть фотографии
11:04
Не всё сразу? Под Волгоградом КСП обнаружила простой новых станций водоподготовкиСмотреть фотографии
09:44
Волгоградцев ожидает короткая рабочая неделя после майских праздниковСмотреть фотографии
08:50
В МЧС рассказали подробности о погубившем животных пожаре на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
08:12
В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы в Москву, Ереван и Санкт-ПетербургСмотреть фотографии
07:45
Минобороны за ночь сбило над регионами России 334 украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:34
Под Волгоградом отменена 18-минутная беспилотная опасностьСмотреть фотографии
07:14
Волгоградским предприятиям придётся ускориться для ввоза мигрантовСмотреть фотографии
07:10
В Волгоградской области утром 3 мая объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
06:30
Полиция заинтересовалась осквернением флага с георгиевской лентой в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
06:00
Волгоградцам рассказали о простой, но эффективной профилактике диабетаСмотреть фотографии
21:30
В России запретили использовать ИИ-изображение людей в агитацииСмотреть фотографии
21:03
На юге Волгограда разгорелся крупный ландшафтный пожарСмотреть фотографииCмотреть видео
20:32
«Ротор‑2» уступает «Салюту», продлевая неблагоприятную статистикуСмотреть фотографии
20:00
Росстат: средняя зарплата волгоградцев упала до 67392 рублейСмотреть фотографии
19:03
Под Волгоградом организована проверка по факту затопления несанкционированной свалкиСмотреть фотографии
17:47
Компания подростков сорвала флаг с георгиевской лентой в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:50
В Волгограде 2 мая проходит репетиция парада ПобедыСмотреть фотографии
16:00
Волгоград вошел в пятерку популярных турнаправлений на майские праздникиСмотреть фотографии
15:06
В Волгоградской области водитель «Гранты» сбил женщинуСмотреть фотографии
14:00
В Волгограде простились с профессором из ВолгГТУ Алексеем ЯковлевымСмотреть фотографии
13:01
В Волгоградской области за месяц нашли живыми 20 пропавших человекСмотреть фотографии
12:17
В Волгограде трамвай №11 временно работает по усеченному маршрутуСмотреть фотографии
12:08
Волгоградские хирурги спасли пациента с разрывом сосудаСмотреть фотографии
11:21
В Волгограде завершили строительство трех модульных котельныхСмотреть фотографии
10:43
Волгоградские медики создали программу раннего выявления болезней сердцаСмотреть фотографии
09:52
Врачи борются за жизнь детей, пострадавших в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:20
В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы в Москву и НовосибирскСмотреть фотографии
09:12
Минобороны за ночь сбило 215 украинских БПЛАСмотреть фотографии
09:00
«Когда началась игра, люди плакали»: как в Сталинграде провели легендарный матч на руинахСмотреть фотографии
 