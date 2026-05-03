



В Волгограде традиционную ежегодную акцию «Свет Великой Победы» проведут по-новому. Власти региона рассказали о дополнительных мерах безопасности, новых визуальных решениях и трансляции на ведущих онлайн-платформах России.

На текущий момент специалисты уже приступили к монтажу оборудования. В 2026 году лазерное шоу пройдёт под аккомпанемент песен Александры Пахмутовой, а посреди бассейна на Площади Героев будет установлен подиум с роялями.

- Еще одно новшество этого года: впервые будет реализован совместный проект региона с новостной платформой «Дзен», VK Видео и «Одноклассниками». 7 мая с 21:00 на этих интернет-площадках акцию будут транслировать в прямом эфире — миллионы зрителей в режиме реального времени смогут следить за ней из любой точки мира, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Для подготовки масштабного шоу 7 мая в период с 16:00 до 22:00 вход на Мамаев курган будет закрыт. Доступ для зрителей откроют лишь с 22:00. Первый публичный показ состоится в 23:00. При этом вход будет от подножия Мамаева кургана, со стороны проспекта Ленина.

Для безопасности зрителей власти обещают усилить меры контроля. 8 и 9 мая вход на Мамаев Курган будет осуществляться лишь от пр. Ленина. Выйти можно будет как, вернувшись к проспекту, так и на ул. Рокоссовского.

Кроме того, власти обращают внимание, что по мере заполнения проход на «Мамаев курган» может перекрываться полицейскими.

Также на время праздничных мероприятий скорректируют и работу общественного транспорта. 7, 8 и 9 мая посадка и высадка пассажиров на площадках у Мамаева кургана на 1-й и 2-й Продольных осуществляться не будет. Подвижной состав будет проезжать их транзитом.

Отметим, акция «Свет Великой Победы» организована ГБУК «Агентство по проведению культурно-массовых мероприятий» и АНО «Связь Времен». Помимо лазерного шоу перед зрителями выступят московские и волгоградские артисты. Показы состоятся 8 мая в 20:30, 21:30, 22:30 и 23:30, а также 9 мая в 20:30, 21:30, 22:30. Показ в 21:30 завершится фейерверком.

Фото из архива ИА «Высота 102»