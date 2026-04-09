



В Волжском Волгоградской области в преддверии Пасхи напротив центрального универмага установили арт-объект в виде двухметрового яйца и четырех куличей. Как сообщили в пресс-службе администрации города-спутника, фигуры появились на разделительной полосе по проспекту Ленина.

Предметы выполнены из композитного материала, металлокаркаса и гипса. Вес конструкции – более 100 кг. Строительство и монтаж объекта осуществляли специалисты комбината, помощь в оформлении оказали студенты-дизайнеры Волжского института экономики, педагогики и права.

Сфотографироваться с арт-объектом можно будет до окончания пасхальных праздников, после чего конструкция будет демонтирована и отправлена на склад до следующего года.

– В настоящее время в учреждении идет работа по созданию арт-объектов, посвященных 9 мая, Дню защиты детей и другим датам. Каждый день наши сотрудники следят за порядком в городе, создают чистоту и уют на территориях. Мы уделяем большое внимание комфорту и благоустроенному виду Волжского, делаем город чище и краше, – заявил директор МБУ «Комбинат благоустройства» Валерий Туманов.

